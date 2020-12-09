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Мер Одеси Труханов захворів на COVID-19

Мер Одеси Труханов захворів на COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. Міський голова Одеси Геннадій Труханов захворів на коронавірусну інфекцію COVID-19. Про це сам Труханов повідомив у своєму Facebook, передає УНН.

"Отримав позитивний тест на COVID-19. У зв'язку з чим йду на самоізоляцію - до одужання і отримання негативного результату.

Ніде правди діти: мені дуже складно вирватися зі звичного ритму життя. Самопочуття поки непогане. Тому в будь-якому випадку залишаюся на зв'язку і буду в телефонному режимі регулювати роботу міських служб", - написав міський голова Одеси.

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Він повідомив, що мерія Одеси, в свою чергу, продовжує вживати всіх необхідних заходів з протидії поширенню коронавірусу.

"Ще раз прошу одеситів дотримуватися правил безпеки: носити маски, максимально обмежити контакти, дотримуватися соціальну дистанцію. На сьогоднішній день це найбільш дієві і при цьому прості способи уникнути захворювання.
Бережіть своє здоров'я та здоров'я своїх близьких", - написав Труханов.

Нагадаємо, раніше перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук отримав негативний результат тесту на COVID-19.

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