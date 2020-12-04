Стефанчук одужав від коронавірусу

“Нарешті негативний тест приніс позитивний настрій! 23 дні боротьби з хворобою дали свій результат. Щоправда, є ще певні побічні наслідки, але сподіваюсь, що незабаром приступлю до виконання своїх обов’язків”, — написав Стефанчук.

Нагадаємо, в листопаді першого заступника голови ВР Руслана Стефанчука виявили коронавірус.



Як повідомлялося, голова Верховної Ради Дмитро Разумков, який близько двох тижнів тому захворів на COVID-19, отримав негативний результат тесту на коронавірус.