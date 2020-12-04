Стефанчук одужав від коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, отримав негативний результат тесту на COVID-19. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Нарешті негативний тест приніс позитивний настрій! 23 дні боротьби з хворобою дали свій результат. Щоправда, є ще певні побічні наслідки, але сподіваюсь, що незабаром приступлю до виконання своїх обов’язків”, — написав Стефанчук.
Нагадаємо, в листопаді першого заступника голови ВР Руслана Стефанчука виявили коронавірус.
Як повідомлялося, голова Верховної Ради Дмитро Разумков, який близько двох тижнів тому захворів на COVID-19, отримав негативний результат тесту на коронавірус.