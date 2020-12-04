Стефанчук оправился от коронавируса

“Наконец отрицательный тест принес позитивный настрой! 23 дня борьбы с болезнью дали свой результат. Правда, есть еще определенные побочные последствия, но надеюсь, что скоро приступлю к исполнению своих обязанностей”, — написал Стефанчук.

Напомним, в ноябре первого заместителя председателя ВР Руслана Стефанчук обнаружили коронавирус.



Как сообщалось, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, который около двух недель назад заболел COVID-19, получил отрицательный результат теста на коронавирус.