Стефанчук оправился от коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук, получил отрицательный результат теста на COVID-19. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.
“Наконец отрицательный тест принес позитивный настрой! 23 дня борьбы с болезнью дали свой результат. Правда, есть еще определенные побочные последствия, но надеюсь, что скоро приступлю к исполнению своих обязанностей”, — написал Стефанчук.
Напомним, в ноябре первого заместителя председателя ВР Руслана Стефанчук обнаружили коронавирус.
Как сообщалось, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, который около двух недель назад заболел COVID-19, получил отрицательный результат теста на коронавирус.