Стан мера Одеси Труханова погіршився

"Так, це правда. Він (Геннадій Труханов — ред.) госпіталізований в Одеську інфекційну лікарню. Він знаходиться у палаті з ще двома пацієнтами. Його стан розцінюється, як "середньої тяжкості", - зазначили у пресслужбі міської ради.

Нагадаємо, 9 грудня міський голова Одеси Геннадій Труханов захворів на коронавірусну хворобу COVID-19.

Як повідомлялося раніше в УНН, нещодавно чинний мер Одеси Геннадій Труханов офіційно переміг у другому турі виборів Одеського міського голови.

Додамо, раніше стало відомо, що у Геннадія Кернеса відмовили обидві нирки. Зараз посадовець проходить процедуру гемодіалізу.