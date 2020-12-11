Стан мера Одеси Труханова погіршився
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Стан міського голови Одеси Геннадія Труханова, у якого 9 грудня діагностували коронавірусну хворобу COVID-19, погіршився - його госпіталізували до інфекційної лікарні. Про це УНН розповіли у пресслужбі міської ради Одеси.
"Так, це правда. Він (Геннадій Труханов — ред.) госпіталізований в Одеську інфекційну лікарню. Він знаходиться у палаті з ще двома пацієнтами. Його стан розцінюється, як "середньої тяжкості", - зазначили у пресслужбі міської ради.
Нагадаємо, 9 грудня міський голова Одеси Геннадій Труханов захворів на коронавірусну хворобу COVID-19.
Як повідомлялося раніше в УНН, нещодавно чинний мер Одеси Геннадій Труханов офіційно переміг у другому турі виборів Одеського міського голови.
Додамо, раніше стало відомо, що у Геннадія Кернеса відмовили обидві нирки. Зараз посадовець проходить процедуру гемодіалізу.