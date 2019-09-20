Стало известно, при каких условиях Украина и Россия могут не подписать контракт на транзит газа
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Украина может отказаться от заключения нового контракта на транзит российского газа в Европу, если в нем появятся элементы давления или политические факторы. Об этом на пресс-брифинге в Киеве сказал министр энергетики и охраны окружающей среды Украины Алексей Оржель, передает корреспондент УНН.
“Неподписание (контракта на транзит газа — ред.) это как раз если появятся такие факторы политические, политическая цена, давление со стороны. В этом случае есть возможность действительно неподписания. Мы исходим из того, что все же некоторые важные экономические отношения, особенно в данном случае, где есть третья сторона — не только Украина и Россия”, - сказал министр.
Он напомнил, что в переговорах участвует и Европа, и Украина, которая к тому же сейчас занимает позицию страны, которая “формирует политическую безопасность региона”, не будет делать европейских партнеров заложниками.
“Мы как страна, сейчас имеем позицию, как тот партнер, который обеспечивает энергетическую безопасность региона”, — подчеркнул он.
Как сообщал УНН, по словам министра, Украина не исключает возможность прямых поставок газа из РФ.