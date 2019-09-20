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Україна не виключає можливість прямих поставок газу з РФ - Оржель

Україна не виключає можливість прямих поставок газу з РФ - Оржель

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 вересня. УНН. Питання щодо прямих поставок газу з Росії є конструктивним та потребує подальших консультацій. Про це на пресбрифінгу в Києві сказав міністр енергетики та охорони довкілля України Олексій Оржель, передає кореспондент УНН.

"Дійсно, російська сторона порушувала питання щодо російських поставок, і ми дійшли згоди, що ця подальша розмова в рамках консультацій має базуватись на ринкових засадах. Ціна має бути дійсно ринковою, виходячи з тих трендів, які є на європейському ринку і напряму логічно пов'язаних", - заявив Оржель.

З його слів, прямі поставки газу з РФ напряму пов'язані з питанням транзиту російського газу до ЄС.

"Для нас первинним є договір транспортування, і обсяги, і розмір транспортування залежить від цього, і від цього договору залежить тариф. Російська сторона говорить, що є пропозиція прямих поставок, і відверто зараз не та ситуація, щоб просити якісь політичні цілі, виключити у будь-якому випадку політичний аспект ціноутворення на ці обсяги. Це питання подальших перемовин, воно з’явилось нещодавно. Певні сигнали вже були, але саме на цих політичних консультаціях російська сторона заявила: є пропозиція - ми зацікавлені в транспорті, в поставках. Я вважаю, це - ринкова конструктивна розмова. Це зовсім не виглядало як тиск чи щось ще", - заявив міністр.

З його слів, російська логіка в тому, щоб поставляти більше, а українська - якщо поставки більші, має бути ринкова ціна.

"Певний обсяг може бути розглянуто, певний обсяг ми дійсно були б зацікавлені отримувати на конкурентних засадах, але це питання консультацій між сторонами", - додав він.

Нагадаємо, раніше Олексій Оржель назвав умови зниження тарифу на транспортування газу української ГТС.

Українські Національні Новини

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