Оржель назвав умови зниження тарифу на транспортування газу української ГТС
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Чим більші обсяги транспортування, тим менший тариф, тим більшою є можливість зменшити ціну газу для кінцевого споживача. Про це сказав міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель після тристоронніх газових переговорів, передає УНН.
Оржель наголосив, що обсяги, можливість постачання газу напряму в Україну і тарифи на постачання - пов’язані.
"Чим більші обсяги транспортування, тим менший тариф, тим більша можливість зменшити ціну газу для кінцевого споживача", - сказав міністр і нагадав, що "український напрямок є основним для європейських ринків".
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"Чим краще використовуватиметься інфраструктура - тим менший буде тариф", - наголосив Оржель і додав, що це можливість для споживачів в ЄС отримати газ за меншою ціною.
Раніше Оржель розповів, що впливатиме на тариф та умови використання ГТС.