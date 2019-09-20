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Украина не исключает возможности прямых поставок газа из РФ - Оржель

Украина не исключает возможности прямых поставок газа из РФ - Оржель

Киев  •  УНН

 • 11106 просмотра

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Вопрос о прямых поставках газа из России является конструктивным и требует дальнейших консультаций. Об этом на пресс-брифинге в Киеве сообщил министр энергетики и охраны окружающей среды Украины Алексей Оржель, передает корреспондент УНН.

"Действительно российская сторона поднимала вопрос о российских поставках, и мы договорились, что этот дальнейший разговор в рамках консультаций должен базироваться на рыночных принципах. Цена должна быть действительно рыночной, исходя из тех трендов, которые есть на европейском рынке и напрямую логически связанных", - заявил Оржель.

По его словам, прямые поставки газа с РФ напрямую связаны с вопросом транзита российского газа в ЕС.

"Для нас первичным является договор транспортировки, и объемы, и размер транспортировки зависит от этого, и от этого договора зависит тариф. Российская сторона говорит, что есть предложение прямых поставок, и откровенно сейчас не та ситуация, чтобы просить какие-то политические цели, исключить в любом случае политический аспект ценообразования на эти объемы. Это вопрос дальнейших переговоров, он появился недавно. Определенные сигналы уже были, но именно на этих политических консультациях российская сторона заявила: есть предложение - мы заинтересованы в транспорте, в поставках. Я считаю, это - рыночный конструктивный разговор. Это совсем не выглядело как давление или что-то еще", - заявил министр.

По его словам, российская логика в том, чтобы поставлять больше, а украинская - если поставки больше, должна быть рыночная цена.

"Определенный объем может быть рассмотрен, определенный объем мы действительно были бы заинтересованы получать на конкурентных началах, но это вопрос консультаций между сторонами", - добавил он.

Напомним, ранее Алексей Оржель назвал условия снижения тарифа на транспортировку газа украинской ГТС.

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