Стало відомо, за яких умов Україна і Росія можуть не підписати контракт на транзит газу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Україна може відмовитись від укладання нового контракту на транзит російського газу до Європи, якщо в ньому з’являться елементи тиску або політичні фактори. Про це на пресбрифінгу в Києві сказав міністр енергетики та охорони довкілля України Олексій Оржель, передає кореспондент УНН.
“Непідписання (контракту на транзит газу — ред.) це як раз якщо з’являться такі фактори політичні, політична ціна, тиск зі сторони. В цьому випадку є можливість дійсно непідписання. Ми виходимо з того, що все ж таки певні важливі економічні стосунки, особливо в даному випадку, де є третя сторона — не тільки Україна і Росія”, — сказав міністр.
Він нагадав, що у переговорах бере участь і Європа, тож Україна, яка до того ж зараз займає позицію країни, яка “формує політичну безпеку регіону”, не буде робити європейських партнерів заручниками.
“Ми, як країна, зараз маємо позицію, як той партнер, який забезпечує енергетичну безпеку регіону”, - наголосив він.
Як повідомляв УНН, зі слів міністра, Україна не виключає можливість прямих поставок газу з РФ.