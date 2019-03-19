Стало известно, какие валюты в Украине подделывали чаще всего
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. В прошлом году чаще всего в обороте в Украине случались поддельные купюры долларов США, евро, российских рублей, а также швейцарских франков и английских фунтов стерлингов. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины, передает УНН.
"Что касается подделки иностранной валюты, то среди изъятых из обращения в 2018 году поддельных банкнот иностранной валюты преобладали:
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- доллары США (78% от общего количества всех изъятых поддельных банкнот иностранной валюты);
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- евро (17%);
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- российские рубли (4%);
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- швейцарские франки и английские фунты стерлингов (1%)", - говорится в сообщении.
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По данным НБУ, чаще всего злоумышленники подделывали иностранные банкноты:
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- 100 долларов США (97% от общего количества изъятых поддельных долларов США);
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- 50 и 200 евро (45% и 36% от общего количества изъятых поддельных евро);
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- 5 000 российских рублей (78% от общего количества изъятых поддельных российских рублей).
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Напомним, чаще всего в оботе в Украине в 2018 году случались поддельные банкноты номиналом 500, 100, 50 и 200 гривен.
Ранее сообщалось, что в 2018 году в Украине на 30% снизилось количество фальшивых гривен.