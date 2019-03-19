Стало известно, какие валюты в Украине подделывали чаще всего

"Что касается подделки иностранной валюты, то среди изъятых из обращения в 2018 году поддельных банкнот иностранной валюты преобладали:



доллары США (78% от общего количества всех изъятых поддельных банкнот иностранной валюты);



евро (17%);



российские рубли (4%);



швейцарские франки и английские фунты стерлингов (1%)", - говорится в сообщении.



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По данным НБУ, чаще всего злоумышленники подделывали иностранные банкноты:



100 долларов США (97% от общего количества изъятых поддельных долларов США);



50 и 200 евро (45% и 36% от общего количества изъятых поддельных евро);



5 000 российских рублей (78% от общего количества изъятых поддельных российских рублей).



Напомним, чаще всего в оботе в Украине в 2018 году случались поддельные банкноты номиналом 500, 100, 50 и 200 гривен.

Ранее сообщалось, что в 2018 году в Украине на 30% снизилось количество фальшивых гривен.