Стало відомо, які валюти в Україні підробляли найчастіше
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Минулого року найчастіше в обігу в Україні траплялися підроблені купюри доларів США, євро, російських рублів, а також швейцарських франків та англійських фунтів стерлінгів. Про це повідомила прес-служба Національного банку України, передає УНН.
"Що стосується підроблення іноземної валюти, то серед вилучених з обігу у 2018 році підроблених банкнот іноземної валюти переважали:
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- долари США (78% від загальної кількості всіх вилучених підроблених банкнот іноземної валюти);
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- євро (17%);
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- російські рублі (4%);
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- швейцарські франки та англійські фунти стерлінгів (1%)", - сказано в повідомленні.
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За даними НБУ, найчастіше зловмисники підробляли іноземні банкноти:
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- 100 доларів США (97% від загальної кількості вилучених підроблених доларів США);
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- 50 та 200 євро (45% та 36% від загальної кількості вилучених підроблених євро);
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- 5 000 російських рублів (78% від загальної кількості вилучених підроблених російських рублів).
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Нагадаємо, найчастіше в обігу в Україні у 2018 році траплялися підроблені банкноти номіналом 500, 100, 50 і 200 гривень.
Раніше повідомлялося, що у 2018 році в Україні на 30% знизилася кількість фальшивих гривень.