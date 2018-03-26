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Стало известно, как суды наказывают неплательщиков алиментов

Стало известно, как суды наказывают неплательщиков алиментов

Киев  •  УНН

 • 11483 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. В разных регионах Украины злостных должников по выплате алиментов суды направляют на исправительные работы. Об этом сообщила заместитель министра юстиции Светлана Глущенко, передает УНН со ссылкой на Минюст.

“В разных регионах Украины злостных должников по выплате алиментов суды признают виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 1831 КУоАП, и накладывают наказание в виде выполнения общественно-полезных работ”, — рассказала Глущенко.

По ее словам, такой способ наказания закреплен в законе #ЧужихДітейНебуває и касается должников, которые не платили алименты более 6 месяцев. Так, документ предусматривает новое административное взыскание — выполнение общественно-полезных работ продолжительностью от 120 до 240 часов.

Органы Государственной исполнительной службы уже направили в суд 6 434 протокола об административных правонарушениях, а суды в Киевской, Ровенской, Винницкой, Житомирской, Одесской, Сумской, Тернопольской, Харьковской и других областей уже вынесли 123 решения о направлении злостных неплательщиков алиментов на принудительные работы.

Принимая такие решения, судьи исходят из того, что административное правонарушение, предусмотренное статьей 1831 КУоАП, является длительным.

То есть, в случае если на момент вступления в силу Закона (6 февраля 2018 года) у лица имеется задолженность за неуплату алиментов, совокупный размер которой превышает сумму соответствующих платежей за 6 месяцев со дня предъявления исполнительного документа к принудительному исполнению, то такое лицо должно погасить эту задолженность. В противном случае оно наказывается в соответствии со статьей 1831 КУоАП.

“Заработанные средства направляются на погашение задолженности перед собственными детьми. Поэтому введение такого вида ответственности является бесспорно положительной и эффективной новеллой”, - убеждена Глущенко.

Напомним, в течение месяца действия закона об усилении ответственности за неуплату алиментов запрещен выезд за границу для 82 тысяч человек , 80 тысячам — запрещено управлять автомобилями и 7 тысяч человек объявлены в общенациональный розыск.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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