Стало известно, как суды наказывают неплательщиков алиментов

“В разных регионах Украины злостных должников по выплате алиментов суды признают виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 1831 КУоАП, и накладывают наказание в виде выполнения общественно-полезных работ”, — рассказала Глущенко.

По ее словам, такой способ наказания закреплен в законе #ЧужихДітейНебуває и касается должников, которые не платили алименты более 6 месяцев. Так, документ предусматривает новое административное взыскание — выполнение общественно-полезных работ продолжительностью от 120 до 240 часов.

Органы Государственной исполнительной службы уже направили в суд 6 434 протокола об административных правонарушениях, а суды в Киевской, Ровенской, Винницкой, Житомирской, Одесской, Сумской, Тернопольской, Харьковской и других областей уже вынесли 123 решения о направлении злостных неплательщиков алиментов на принудительные работы.

Принимая такие решения, судьи исходят из того, что административное правонарушение, предусмотренное статьей 1831 КУоАП, является длительным.

То есть, в случае если на момент вступления в силу Закона (6 февраля 2018 года) у лица имеется задолженность за неуплату алиментов, совокупный размер которой превышает сумму соответствующих платежей за 6 месяцев со дня предъявления исполнительного документа к принудительному исполнению, то такое лицо должно погасить эту задолженность. В противном случае оно наказывается в соответствии со статьей 1831 КУоАП.

“Заработанные средства направляются на погашение задолженности перед собственными детьми. Поэтому введение такого вида ответственности является бесспорно положительной и эффективной новеллой”, - убеждена Глущенко.

Напомним, в течение месяца действия закона об усилении ответственности за неуплату алиментов запрещен выезд за границу для 82 тысяч человек , 80 тысячам — запрещено управлять автомобилями и 7 тысяч человек объявлены в общенациональный розыск.