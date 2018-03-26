Стало відомо, як суди карають неплатників аліментів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. У різних регіонах України злісних боржників з виплати аліментів суди направляють на виправні роботи. Про це повідомила заступник міністра юстиції Світлана Глущенко, передає УНН з посиланням на Мін'юст.
“У різних регіонах України злісних боржників з виплати аліментів суди визнають винними у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 1831 КУпАП, та накладають адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно-корисних робіт”, — розповіла Глущенко.
За її словами, такий спосіб покарання закріплений у законі #ЧужихДітейНебуває та стосується боржників, які не платили аліменти більше 6 місяців. Так, документ передбачає нове адміністративне стягнення ‒ виконання суспільно-корисних робіт тривалістю від 120 до 240 годин.
Органи Державної виконавчої служби вже направили до суду 6 434 протоколи про адміністративні правопорушення, а суди у Київській, Рівненській, Вінницькій, Житомирській, Одеській, Сумській, Тернопільській, Харківській та інших областях вже винесли 123 рішення про направлення злісних неплатників аліментів на примусові роботи.
Приймаючи такі рішення, судді виходять з того, що адміністративне правопорушення, передбачене статтею 1831 КУпАП, є тривалим.
Таким чином, у разі якщо на момент набрання чинності Законом (6 лютого 2018 року) у особи наявна заборгованість за несплату аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за 6 місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання, то така особа має погасити цю заборгованість. У протилежному випадку така особа карається відповідно до статті 1831 КУпАП.
“Зароблені кошти направляються на погашення заборгованості перед власними дітьми. Тож запровадження такого виду відповідальності є безперечно позитивною і ефективною новелою”, ‒ переконана Глущенко.
Нагадаємо, протягом місяця дії закону про посилення відповідальності за несплату аліментів заборонено виїзд за кордон для 82 тисяч осіб, 80 тисяч — заборонено керувати автівками та 7 тисяч осіб оголошені у загальнонаціональний розшук.