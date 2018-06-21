Стало известно, скольким украинцам повысят пенсии с июля
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. После 1 июля повышены пенсии получат более чем 813 тысяч украинцев. Об этом УНН сообщили в Пенсионном фонде в ответ на запрос.
“Согласно государственного статистического наблюдения надбавку согласно закону о донорстве крови получает 52 тыс. человек, минимальную пенсионную выплату на уровне 1 373 грн получает более 742 тыс. человек, максимальный размер пенсии установлен для более 19 тыс. человек. Указанным категориям лиц будут проведены соответствующие перерасчеты с 1 июля”, — рассказали в Пенсионном фонде.
Таким образом, выплаты возрастут для более чем 813 тысяч пенсионеров.
Напомним, с 1 июля 2018 года увеличивается размер прожиточного минимума. В связи с этим Пенсионный фонд перечислит минимальную и максимальную пенсии, а также размер надбавки, предусмотренной Законом “О донорстве крови и ее компонентов”.