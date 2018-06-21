Стало відомо, скільком українцям підвищать пенсії з липня

“Згідно державного статистичного спостереження надбавку згідно з законом про донорство крові отримує 52 тис. осіб, мінімальну пенсійну виплату на рівні 1373 грн отримує понад 742 тис. осіб, максимальний розмір пенсії встановлено понад 19 тис. осіб. Зазначеним категоріям осіб будуть проведені відповідні перерахунки з 1 липня”, — розповіли у Пенсійному фонді.

Таким чином, виплати зростуть для понад 813 тисяч пенсіонерів.

Нагадаємо, з 1 липня 2018 року збільшується розмір прожиткового мінімуму. У зв’язку з цим Пенсійний фонд перерахує мінімальну та максимальну пенсії, а також розмір надбавки, передбаченої Законом “Про донорство крові та її компонентів”.