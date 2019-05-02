Стало известно, сколько в Украине людей больны проказой
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. На сегодня в Украине 6 человек, больных проказой (лепрой, болезнь Ганзена). Об этом сообщил член экспертной группы по направлениям "Дерматовенерология, детская дерматовенерология" МОЗ Украины, профессор Игорь Свистунов в ответ на запрос УНН.
"В настоящее время в Украине 6 больных проказой (лепрой, болезнь Ганзена)", - сообщил профессор.
По его словам, сейчас больных проказой лечат комбинированной терапией, включающей такие препараты, как дапсон, рифампицин и клофазимин.
Лечение таких больных проводится в стационаре в течение 6 месяцев при олигобацилярной лепре и 12 месяцев при мультибацилярной лепре.
А периодичность прохождения лечения учитывает индивидуальные показания в зависимости от типа лепры, общего состояния больного, осложнений и составляет от 2 до 6 месяцев.
Как сообщал УНН, МИД рекомендует украинцам воздержаться от путешествий в Анголу в связи с увеличением там количества случаев заболевания проказой.