МЗС рекомендує українцям утриматись від подорожей до Анголи

"У зв’язку зі збільшенням кількості випадків захворювання на проказу в Республіці Ангола Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України, які планують свої подорожі до цієї країни, тимчасово утриматися від відвідання найбільш уражених цим захворюванням провінцій Анголи (Луанда, Уамбо, Маланж, Квандо Кубанго, Бенгела, Бенгу, Біе, Мошіку) до нормалізації ситуації", - йдеться у повідомленні.

За даними Міністерства охорони здоров’я Республіки Анголи, на кінець січня 2019 року в Анголі, яка входить до списку 22-х країн з найбільш високим показником на проказу, зафіксовано 618 нових випадків цього захворювання.

МЗС України радить громадянам України, які вже перебувають в Анголі, дотримуватися рекомендацій місцевих органів влади та медичних служб. У випадку виникнення симптомів захворювання, громадянам України потрібно невідкладно звернутися до медичної установи для отримання необхідної допомоги.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України випустило рекомендації громадянам України у зв’язку з протестами “жовтих жилетів” у Франції.



