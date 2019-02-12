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МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Анголу

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 февраля. УНН. Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины, которые планируют свои путешествия в Анголу в связи с увеличением количества случаев заболевания проказой. Об этом сообщает консульская служба Украины, передает УНН.

"В связи с увеличением количества случаев заболевания проказой в Республике Ангола Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины, которые планируют свои путешествия в эту страну, временно воздержаться от посещения наиболее пораженных этим заболеванием провинций Анголы (Луанда, Уамбо, Маланже, Квандо Кубанго , Бенгела, Бенг, БИЭ, Мошико) до нормализации ситуации", - говорится в сообщении.

По данным Министерства здравоохранения Республики Анголы, на конец января 2019 году в Анголе, которая входит в список 22-х стран с наиболее высоким показателем проказой, зафиксировано 618 новых случаев этого заболевания.

МИД Украины советует гражданам Украины, которые уже находятся в Анголе, следовать рекомендациям местных органов власти и медицинских служб. В случае возникновения симптомов заболевания, гражданам Украины необходимо безотлагательно обратиться в медицинское учреждение для получения необходимой помощи.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины выпустило рекомендации гражданам Украины в связи с протестами "желтых жилетов" во Франции.

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