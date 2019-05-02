Стало відомо, скільки в Україні людей хворі на проказу

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КИЇВ. 2 травня. УНН. На сьогодні в Україні є 6 людей, які хворі на проказу (лепру, хворобу Ганзена). Про це повідомив член експертної групи за напрямами “Дерматовенерологія, дитяча дерматовенерологія” МОЗ України, професор Ігор Свистунов у відповідь на запит УНН.

“На даний час в Україні 6 хворих на проказу (лепру, хворобу Ганзена)”, — повідомив професор.

За його словами, наразі хворих на проказу лікують комбінованою терапією, що включає такі препарати, як дапсон, рифампіцин та клофазимін.

Лікування таких хворих проводиться в стаціонарі протягом 6 місяців при олігобацилярній лепрі й 12 місяців при мультибацилярній лепрі.

А періодичність проходження лікування враховує індивідуальні показання в залежності від типу лепри, загального стану хворого, ускладнень і складає від 2 до 6 місяців.

Як повідомляв УНН, МЗС рекомендує українцям утриматися від подорожей до Анголи у зв’язку зі збільшенням там кількості випадків захворювання на проказу.

Українські Національні Новини

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