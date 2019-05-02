Стало відомо, скільки в Україні людей хворі на проказу

КИЇВ. 2 травня. УНН. На сьогодні в Україні є 6 людей, які хворі на проказу (лепру, хворобу Ганзена). Про це повідомив член експертної групи за напрямами “Дерматовенерологія, дитяча дерматовенерологія” МОЗ України, професор Ігор Свистунов у відповідь на запит УНН.