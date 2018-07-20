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Стало известно, сколько украинцев имеют вид на жительство в Польше

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КИЕВ. 20 июля. УНН. По официальным данным, в первом полугодии этого года количество иностранцев с видами на жительство в Польше увеличилось на 25 тыс.чел. В середине 2018 года такое разрешение имело в целом 350 тыс. человек, из них украинцев 163 тысячи. Об этом сообщил Якуб Дудзяк из Управления по вопросам иностранцев в Варшаве, передает УНН со ссылкой на "Польское радио".

По сообщению Управления по вопросам иностранцев, большой интерес в получении вида на жительство в Польше сохраняется на высоком уровне, хотя в первой половине 2018 года динамика увеличения количества свидетельств была приблизительно на 30% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По словам Якуба Дудзяка, в первой половине этого года число иностранцев с действительными разрешениями на пребывание увеличилось на 25 тыс. человек, тогда как в первой половине 2017 - на 36 тыс.

С начала года больше всего, то есть на 18 000 человек, увеличилась группа граждан Украины, которые имеют вид на жительство в Польше (увеличение до 163 тыс.). На 3 тыс. стало больше также белорусов (увеличение до 18 тыс.), 1,1 тыс. граждан Индии (до 8 тыс. человек) и на 800 вьетнамцев (увеличение до 12,5 тыс. человек).

Больше всего - на 19 тыс. - увеличилось число видов на временное пребывание на период до 3-х лет. Количество разрешений на постоянное пребывание выросло на 3 тыс.

Эти данные не учитывают иностранцев, находящихся в Польше на основании виз.

"Большинство иностранцев находится в Польше временно, например, на основаниях виз. Все больше иностранцев хочет остаться в нашей стране на более продолжительное время, о чем свидетельствует все больше число заявлений о получении разрешения на пребывание, а также количество лиц, которые имеют такие документы. Это постепенное и постоянное увеличение, которое длится с 2014 года, в основном благодаря иммигрантам из Украины ", - сказал Дудзяк.

По его словам, в ближайшие месяцы эта тенденция сохранится.

Чаще всего иностранцы приезжают в Польшу на заработки. В этом году это касалось 75% заявлений. 10% заявителей хотело остаться в Польше по семейным соображениями, а 7% - в связи с началом или продолжением обучения.

В середине этого года действительные виды на жительство в Польше имело 350 тыс. иностранцев. В начале 2018 года это количество составляло 325 тыс. человек, а в начале 2017 года - 266 тыс.

Напомним, в Польше за первое полугодие 2018 получили международную защиту 74 украинца.

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