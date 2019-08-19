Стало известно сколько людей осталось без воды в Луганской области из-за долгов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. В Луганской области из-за обесточивания Лисичанского коммунального специализированного предприятия по добыче, обработке, реализации воды и очистке стоков “Лисичанскводоканал” без воды осталось почти 100 тысяч жителей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на прессслужбу Лисичанского городского совета.
“Срочное заседание было созвано в связи с прекращением поставок электрической энергии на объекты ЛКСП „Лисичанскводоканал“ 19 августа 2019 года, что привело к невозможности осуществления водоснабжения и водоотведения в городах Лисичанске, Новодружеске, Приволье. Без водоснабжения остались 55,6 тысяч населения центральной части города Лисичанска, городов Новодружеска и Приволья, 24,4 тысячи населения южной части города Лисичанска и объекты социальной сферы”, — говорится в сообщении.
Также, по результатам обсуждения, местная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила обязать ООО “Энер Восток”, ООО “Луганское энергетическое объединение” выполнять требования ст.6 Закона Украины “О питьевой воде и питьевом водоснабжении” относительно бесперебойного электроснабжения объектов водоканала.
“Лисичанском городском управлению ГУ ГСЧС Украины в Луганской области и предприятию КАТП — 032806 — обеспечивать подвоз питьевой и технической воды населению городов Лисичанск, Новодружеск, Приволье, в первую очередь, на объекты социальной сферы (больницы, детские сады и др.), которые остались без водоснабжения; Управлению по выполнению политики Лисичанского городского совета в сфере ЖКХ — подготовить проект решения исполкома Лисичанского городского совета на выделение ГСМ из местного материального резерва”, — отмечается в сообщении.
Кроме того, члены комиссии решили направить письма с информацией об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации Президенту Украины Владимиру Зеленскому, Премьер-министру Украины Владимиру Гройсману, народным депутатам, а также в прокуратуру Луганской области, ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, и Главного управления национальной полиции в Луганской области.
Напомним, сегодня в Луганской области обесточили Лисичанске коммунальное специализированное предприятие по добыче, обработке, реализации воды и очистке стоков “Лисичанскводоканал” из-за задолженности в более 142 млн грн.