Стало відомо скільки людей залишилося без води на Луганщині через борги

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. В Луганській області через знеструмлення Лисичанського комунального спеціалізованого підприємства з видобутку, обробки, реалізації води та очищенню стоків “Лисичанськводоканал” без води залишилося майже 100 тисяч жителів. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Лисичанської міської ради.

“Термінове засідання було скликано у зв’язку з припиненням постачання електричної енергії на об’єкти ЛКСП „Лисичанськводоканал“ 19 серпня 2019 року, що призвело до неможливості здійснення водопостачання та водовідведення у містах Лисичанську, Новодружеську, Привілля. Без водопостачання залишилось 55,6 тисяч населення центральної частини міста Лисичанська, міст Новодружеська та Привілля, 24,4 тисячі населення південної частини міста Лисичанська та об’єкти соціальної сфери”, — йдеться в повідомленні.

Також, за результатами обговорення, місцева комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила зобов’язати ТОВ “Енера схід”, ТОВ “Луганське енергетичне об’єднання” виконувати вимоги ст.6 закону України “Про питну воду та питне водопостачання” стосовно безперебійного електропостачання об’єктів водоканалу.

" Лисичанському міському управлінню ГУ ДСНС України у Луганській області та підприємству КАТП — 032806 — забезпечувати підвіз питної та технічної води населенню міст Лисичанськ, Новодружеськ, Привілля, в першу чергу, на об’єкти соціальної сфери (лікарні, дитячі садки та ін.), які залишились без водопостачання; Управлінню з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі ЖКГ — підготувати проект рішення виконкому Лисичанської міської ради на виділення ПММ з місцевого матеріального резерву“, — зазначається в повідомленні.

Окрім того, члени комісії вирішили направити листи з інформацією про загрозу виникнення надзвичайної ситуації Президенту України Володимиру Зеленському, Прем’єр-міністру України Володимиру Гройсману, народним депутатам, а також до прокуратури Луганської області, ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, та Головного управління Національної поліції в Луганській області.

Нагадаємо, сьогодні в Луганській області знеструмили Лисичанське комунальне спеціалізоване підприємство з видобутку, обробки, реалізації води та очищенню стоків “Лисичанськводоканал” через заборгованість у понад 142 млн грн.

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