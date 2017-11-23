Стало известно, сколько денег пойдет на "теплые" кредиты в 2018 году

"В 2017 году деньги на "теплые" кредиты выделялись в несколько траншей. Всего было выделено 700 млн грн, которые уже все реализованы. Однако могу обрадовать потребителей. На днях "Укргазбанк" и Ощадбанк получили дополнительный транш на 100 млн грн, поэтому кто не успел оформить кредиты, еще может это сделать до конца года. На следующий год планируется выделить по меньшей мере 400 млн грн. Кроме того, в стране действуют 150 местных программ, которые также выделяют средства", - сообщил он.

По оценкам председателя Госэнергоэффективности, выделенных на следующий год средств хватит на 3-6 месяцев работы программы.

"Далее мы будем просить о внесении изменений в бюджет и выделения дополнительных денег у Минфина", - пояснил С.Савчук.

Как отметил он, наибольшим спросом эти кредиты пользовались в индивидуальном жилом фонде (замена окон, утепление домов), на втором месте - замена индивидуальных тепловых котлов, на третьем - ОСМД.

"По последним данным, в этом году ОСМД взяли в 5-6 раз больше кредитов, чем в прошлом году", - обратил внимание глава Госэнергоэффективности.

Напомним, в следующем году в бюджет будет заложено больше для финансирования "теплых кредитов" для ОСМД.