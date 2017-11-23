Стало відомо, скільки грошей піде на “теплі” кредити у 2018 році

ukru
14:09 • 19875 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

13:58 • 29664 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

Ексклюзив
12:45 • 65424 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Ексклюзив
12:33 • 58855 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

Ексклюзив
11:15 • 67181 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

Ексклюзив
27 березня, 08:19 • 114420 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

27 березня, 08:00 • 111363 перегляди

У "Резерв+" стали доступні нові типи відстрочок: кого це стосується

Ексклюзив
27 березня, 07:23 • 119415 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

Ексклюзив
27 березня, 07:13 • 175311 перегляди

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

26 березня, 20:57 • 111186 перегляди

Макрон розповів, які завдання може виконувати миротворчий контингент в Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
1.7 м/с
35 %
750 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Келлог: рф нікуди не піде з окупованих територій України

Келлог: рф нікуди не піде з окупованих територій України

27 березня, 04:30 • 131666 перегляди
Втрати ворога: за добу ЗСУ відмінусували 1670 росіян та знищили 58 артсистем

Втрати ворога: за добу ЗСУ відмінусували 1670 росіян та знищили 58 артсистем

27 березня, 05:14 • 141433 перегляди
Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

27 березня, 07:00 • 178582 перегляди
Макрон планує зателефонувати Трампу після саміту "коаліції охочих" - Bloomberg

Макрон планує зателефонувати Трампу після саміту "коаліції охочих" - Bloomberg

27 березня, 07:58 • 105391 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

09:17 • 126496 перегляди
Публікації
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

14:22 • 13274 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

12:45 • 65418 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

09:17 • 126496 перегляди
Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив

27 березня, 07:13 • 175307 перегляди
Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

27 березня, 07:00 • 178582 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

13:17 • 16475 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

10:19 • 43640 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 129355 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 119616 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 150567 перегляди
Актуальне
Стало відомо, скільки грошей піде на “теплі” кредити у 2018 році

Стало відомо, скільки грошей піде на “теплі” кредити у 2018 році

Київ • УНН

 • 18136 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Цього року на “теплі” кредити було виділено 700 млн грн. На наступний рік планується виділити 400 млн грн, яких вистачить на 3-6 місяців роботи програми. Про це заявив голова Держенергоефективності Сергій Савчук під час брифінгу на IX Міжнародному інвестиційному бізнес-форумі “Відновлювальна енергетика та енергоефективна модернізація промисловості”, передає кореспондент УНН.

“У 2017 році гроші на „теплі“ кредити виділялися у кілька траншів. Всього було виділено 700 млн грн, які вже всі реалізовані. Проте можу обрадувати споживачів. Днями „Укргазбанк“ та Ощадбанк” отримали додатковий транш на 100 млн грн, тому хто не встиг оформити кредити, ще може це зробити до кінця року. На наступний рік планується виділити щонайменше 400 млн грн. Крім того, в країні діють 150 місцевих програм, які також виділяють кошти“, — повідомив він.

За оцінками голови Держенергоефективності, виділених на наступний рік коштів вистачить на 3-6 місяців роботи програми.

“Далі ми будемо просити про внесення змін до бюджету та виділення додаткових грошей у Мінфіну”, — пояснив С.Савчук.

Як зауважив він, найбільший попит ці кредити мали в індивідуальному житловому фонді (заміна вікон, утеплення будинків), на другому місці — заміна індивідуальних теплових котлів, на третьому — ОСББ.

“За останніми даними, цього року ОСББ взяли в 5-6 разів більше кредитів, ніж минулого року”, — звернув увагу голова Держенергоефективності.

Нагадаємо, наступного року в бюджет буде закладено більше коштів для фінансування “теплих кредитів” для ОСББ.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Tesla
$278.61
Brent
$72.96
Bitcoin
$86,704.40
S&P 500
$5,706.63
Газ TTF
$41.15
Золото
$3,079.94
Ethereum
$2,009.75