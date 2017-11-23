Стало відомо, скільки грошей піде на “теплі” кредити у 2018 році

“У 2017 році гроші на „теплі“ кредити виділялися у кілька траншів. Всього було виділено 700 млн грн, які вже всі реалізовані. Проте можу обрадувати споживачів. Днями „Укргазбанк“ та Ощадбанк” отримали додатковий транш на 100 млн грн, тому хто не встиг оформити кредити, ще може це зробити до кінця року. На наступний рік планується виділити щонайменше 400 млн грн. Крім того, в країні діють 150 місцевих програм, які також виділяють кошти“, — повідомив він.

За оцінками голови Держенергоефективності, виділених на наступний рік коштів вистачить на 3-6 місяців роботи програми.

“Далі ми будемо просити про внесення змін до бюджету та виділення додаткових грошей у Мінфіну”, — пояснив С.Савчук.

Як зауважив він, найбільший попит ці кредити мали в індивідуальному житловому фонді (заміна вікон, утеплення будинків), на другому місці — заміна індивідуальних теплових котлів, на третьому — ОСББ.

“За останніми даними, цього року ОСББ взяли в 5-6 разів більше кредитів, ніж минулого року”, — звернув увагу голова Держенергоефективності.

Нагадаємо, наступного року в бюджет буде закладено більше коштів для фінансування “теплих кредитів” для ОСББ.