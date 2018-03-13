Стало известно, сколько бойцов АТО имеют статус участника боевых действий

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 42903 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 56527 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 59998 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 102723 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 94145 просмотра

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10 марта, 09:12 • 103767 просмотра

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КИЕВ. 13 марта. УНН. Статус участника боевых действий имеют более 328 тысяч человек, принимавших участие в антитеррористической операции на Донбассе. Об этом сообщил на брифинге первый заместитель председателя Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции Игорь Мальцев, передает корреспондент УНН.

"В реестр участников боевых действий внесены данные о более чем 328 тысячах участников антитеррористической операции", - сказал И.Мальцев.

Как сообщал УНН, основными задачами Госслужбы по делам ветеранов войны и участников АТО 2018 год является обеспечение социальной защиты ветеранов войны и участников АТО в контексте реабилитации, оздоровления и обеспечения жильем.

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