Стало известно, сколько бойцов АТО имеют статус участника боевых действий
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Статус участника боевых действий имеют более 328 тысяч человек, принимавших участие в антитеррористической операции на Донбассе. Об этом сообщил на брифинге первый заместитель председателя Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции Игорь Мальцев, передает корреспондент УНН.
"В реестр участников боевых действий внесены данные о более чем 328 тысячах участников антитеррористической операции", - сказал И.Мальцев.
Как сообщал УНН, основными задачами Госслужбы по делам ветеранов войны и участников АТО 2018 год является обеспечение социальной защиты ветеранов войны и участников АТО в контексте реабилитации, оздоровления и обеспечения жильем.