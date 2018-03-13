Стало відомо, скільки бійців АТО мають статус учасника бойових дій
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Статус учасника бойових дій мають понад 328 тисяч осіб, які брали участь у Антитерористичній операції на Донбасі. Про це повідомив на брифінгу перший заступник голови Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції Ігор Мальцев, передає кореспондент УНН.
“До реєстру учасників бойових дій внесено дані про понад 328 тисяч учасників антитерористичної операції”, — сказав І.Мальцев.
Як повідомляв УНН, основними завданнями Держслужби у справах ветеранів війни та учасників АТО на 2018 рік є забезпечення соціального захисту ветеранів війни та учасників АТО у контексті реабілітації, оздоровлення та забезпечення житлом.