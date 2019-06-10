Стало известно, что именно попало в реку Рось в результате ДТП авто с химикатами

Так из емкостей, которые перевозил автомобиль, вытекли фунгициды "Колоссаль" (в объеме 110 л.), "Биципс Гарант", "Вензер", "Мастер-Пауэр" (180 л.), "Пиктор", "Тилмор" (110 л.), "Тарпал"; гербициды: "Прима", "Тарга Супер", "Титус" (порошок).

Часть химикатов осталась невредимой.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Место загрязнения ядохимикатами следует объявить зоной бедствия - эколог



Как сообщал УНН, по информации Белоцерковской РГА Киевской области, в результате ДТП на территории области 1 тонна инсектицида попала в приток реки Рось.



Из-за разлива инсектицида в реку Рось соберется техногенная комиссия, которая будет определять следующие действия.



Полиция открыла уголовное производство по факту попадания ядохимикатов в водоем. Также будет расследоваться кража этих веществ с сельхозпредприятий.