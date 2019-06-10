Стало відомо, що саме потрапило в річку Рось в результаті ДТП авто з хімікатами

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Київ • УНН

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КИЇВ. 10 червня. УНН. В автомобілі, що потрапив в аварію в селі Збаржівка Погребищенського району Вінницької області та спричинив забруднення водойм, були фунгіциди та гербіциди. В розпорядженні УНН є список тих речовин, які ймовірно потрапили у воду.

Так з ємностей, які перевозив автомобіль, витекли фунгіциди "Колосаль" (в об’ємі 110 л.), "Біципс Гарант", "Вензер", "Майстер-Пауер" (180 л.), "Піктор", "Тілмор" (110 л.), "Тарпал"; гербіциди: "Пріма", "Тарга Супер", "Тітус" (порошок).

Частина хімікатів залишилась неушкодженою.

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Як повідомляв УНН, за інформацією Білоцерківської РДА Київської області, в результаті ДТП на території Вінницької області 1 тонна інсектициду потрапила до притоки річки Рось.

Через вилив інсектициду в річку Рось збереться техногенна комісія, яка буде визначати наступні дії.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом потрапляння отрутохімікатів у водойму. Також буде розслідуватися крадіжка цих речових з сільгосппідприємств.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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