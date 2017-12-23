Стало известно, на каких продуктах питания экономят киевляне

Отмечается, что за 9 месяцев этого года жители столицы стали больше покупать рыбы и морепродуктов - на 12,5%, сыра - на 2,1%, кондитерских изделий - на 13,6%, овощей - на 53,2%.

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Вместе с тем в январе-сентябре 2017 у жителей столицы уменьшился спрос на молоко и молочные продукты - на 3,8%, масло сливочное - на 8,6%, чай и кофе - на 3%.

Как сообщал УНН, НБУ прогнозирует увеличение темпов инфляции на конец 2017 года.