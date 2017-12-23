Стало відомо, на яких продуктах харчування економлять кияни
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. У січні-вересні цього року, у порівнянні із аналогічний періодом минулого року, роздрібний продаж продовольчих товарів у Києві зріс на 4,7%. Про це повідомляє головне управління статистики у Києві, передає УНН.
Зазначається, що за 9 місяців цього року жителі столиці стали більше купувати риби та морепродуктів - на 12,5%, сиру - на 2,1%, кондитерських виробів - на 13,6%, овочів - на 53,2%.
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Разом з тим у січні-вересні 2017 року у жителів столиці зменшився попит на молоко та молочні продукти - на 3,8%, масло вершкове - на 8,6%, чай та каву - на 3%.
Як повідомляв УНН, НБУ спрогнозував збільшення темпів інфляції на кінець 2017-го року.