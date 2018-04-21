Стало известно, когда состоится прощание с Ниной Дорошиной
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Прощание с народной артисткой РСФСР Ниной Дорошиной, предположительно, пройдет в Московском театре “Современник” во вторник, 24 апреля, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
“Прощание, скорее всего, состоится во вторник на „Другой сцене“ театра „Современник“ на Чистых прудах, поскольку основное здание находится на капитальном ремонте”, — сообщили в театре.
Место похорон пока неизвестно.
Напомним, актриса Нина Дорошина скончалась на 84-м году жизни в ночь с 20 на 21 апреля от остановки сердца.