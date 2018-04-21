Стало известно, когда состоится прощание с Ниной Дорошиной

“Прощание, скорее всего, состоится во вторник на „Другой сцене“ театра „Современник“ на Чистых прудах, поскольку основное здание находится на капитальном ремонте”, — сообщили в театре.

Место похорон пока неизвестно.

Напомним, актриса Нина Дорошина скончалась на 84-м году жизни в ночь с 20 на 21 апреля от остановки сердца.