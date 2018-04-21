Стало відомо, коли відбудеться прощання з Ніною Дорошиною
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Прощання з народною артисткою РРФСР Ніною Дорошиною, імовірно, пройде в Московському театрі “Современник” у вівторок, 24 квітня, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“Прощання, швидше за все, відбудеться у вівторок на ”Інший сцені“ театру ”Современник“ на Чистих ставках, оскільки основна будівля знаходиться на капітальному ремонті”, — повідомили в театрі.
Місце поховання поки невідомо.
Нагадаємо, актриса Ніна Дорошина померла на 84-му році життя в ніч з 20 на 21 квітня від зупинки серця.