Стало известно, когда украинцам начнут отключать аналоговое телевидение

“В целях обеспечения информационной безопасности страны и с учетом решения Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания об утверждении ”Плана поэтапного отключения аналогового телерадиовещания“ правительство на очередном заседании приняло решение о поэтапном отключении аналогового телевизионного вещания с 01.07.2018 года”, — сообщили в пресс-службе правительства.

Напомним, Верховная Рада продлила срок использования аналогового вещания на временно оккупированной и неподконтрольной территории.