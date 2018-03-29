Стало відомо, коли українцям почнуть відключати аналогове телебачення
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Український уряд ухвалив рішення про поетапне відключення аналогового телемовлення з 1 липня 2018 року, передає УНН із посиланням на прес-службу Кабміну.
"З метою забезпечення інформаційної безпеки країни та з урахуванням рішення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення про затвердження "Плану поетапного виключення аналогового телерадіомовлення" уряд на черговому засіданні прийняв рішення про поетапне відключення аналогового телевізійного мовлення з 01.07.2018 року", - повідомили в прес-службі уряду.
Нагадаємо, Верховна Рада продовжила термін використання аналогового мовлення на тимчасово окупованій та непідконтрольній території.