Стало відомо, коли українцям почнуть відключати аналогове телебачення

"З метою забезпечення інформаційної безпеки країни та з урахуванням рішення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення про затвердження "Плану поетапного виключення аналогового телерадіомовлення" уряд на черговому засіданні прийняв рішення про поетапне відключення аналогового телевізійного мовлення з 01.07.2018 року", - повідомили в прес-службі уряду.

Нагадаємо, Верховна Рада продовжила термін використання аналогового мовлення на тимчасово окупованій та непідконтрольній території.