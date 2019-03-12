Стало известно, когда в Киеве завершится отопительный сезон

"Согласно закону Украины "О местном самоуправлении в Украине", правилами подготовки и проведения отопительного сезона в Киеве, принимать решения об отключении можно после того, как средняя суточная температура в течение трех суток будет не меньше, а даже желательно более 8 градусов тепла", - сказала Грамотная.

Напомним, согласно графику эффективной температуры по показателю Миссенарда, в Украине на этой неделе с 11 февраля по 15 марта будут фиксироваться не только дискомфортные, но и субкомфортных погодные условия.