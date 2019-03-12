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Стало відомо, коли у Києві завершиться опалювальний сезон

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КИЇВ. 12 березня. УНН. Опалювальний сезон у Києві завершиться, коли упродовж трьох днів середня добова температура повітря буде перевищувати 8 градусів тепла. Про це УНН повідомила прес-секретар заступника голови КМДА Юлія Грамотна.

"Згідно з законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", правилами підготовки та проведення опалювального сезону в Києві, приймати рішення про відключення можна після того, як середня добова температура протягом трьох діб буде не менше, а навіть бажано більше ніж 8 градусів тепла", - сказала Грамотна.

Нагадаємо, згідно з графіком ефективної температури по показнику Міссенарда, в Україні на цьому тижні з 11 лютого по 15 березня будуть фіксуватися не тільки дискомфортні, але й субкомфортні погодні умови.

Українські Національні Новини

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