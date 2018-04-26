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Стало известно, когда Трамп посетит Великобританию

Киев • УНН

 • 9106 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Визит президента США в Лондон запланирован на 13 июля 2018 года. Пор этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.

Стало известно, когда Трамп посетит Великобританию

Посол Великобритании в США анонсировал визит Дональда Трампа в Лондон.

По его словам, президент США посетит Великобританию 13 июля.

Как сообщал УНН, канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу приедет с однодневным рабочим визитом в Вашингтон, сразу после трехдневного визита президента Франции Эммануэля Макрона.

Их визиты считают командной попыткой убедить президента США Дональда Трампа не выходить из ядерной сделки с Ираном и сделать исключение для стран ЕС в вопросе о пошлинах на сталь и алюминий, пишет издание.

С Меркель в Трампа сложились более прохладные отношения, чем с Макрона. СМИ напоминают о том, что в ходе первой встречи с канцлером в марте 2017 Трамп отказался пожать ей руку. После этого лидеры не разговаривали в течение пяти месяцев, до телефонного разговора 1 марта.

Директор европейской программы Центра стратегических и международных исследований Хизер Конли сказала журналистам, что визиты двух европейских лидеров пройдут под лозунгом "спасем ядерное соглашение с Ираном". А директор центра Маргарет Тэтчер в фонде Heritage Нил Гардинер считает, что подход Меркель в администрации Трампа будет более конфронтационным, чем в Макрона.

Во время своего визита Макрона неоднократно призывал Трампа и конгресс США не выходить из заключенного в 2015 году соглашения между Ираном и шестью мировыми державами (США, Великобританией, Германией, Францией, Россией и Китаем), которая призвана ограничить ядерную программу Ирана в обмен на ум "смягчения губительных для его экономики санкций.

Другой ключевой темой визита Меркель станет трансатлантическая торговля. Как отметил заместитель директора европейской программы Центра стратегических и международных исследований Джефф Ратке, для Германии этот вопрос особенно актуален.

"Германия - крупнейшая экономика ЕС. Ее основной двигатель - торговля. Я бы хотел подчеркнуть, что ЕС неизбежно отомстит, если США не сделают для него исключение в вопросе пошлин на алюминий и сталь, так что здесь присутствует некоторая угроза мер", - отметил он.

Как ожидается, во время двусторонней встречи также будет обсуждаться важная роль НАТО и урегулирования ситуации в Сирии.

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