Стало відомо, коли Трамп відвідає Велику Британію

Посол Великої Британії в США анонсував візит Дональда Трампа до Лондона.

За його словами, президент США відвідає Британію 13 липня.



Як повідомляв УНН, канцлер Німеччини Ангела Меркель в п'ятницю приїде з одноденним робочим візитом до Вашингтона, відразу після триденного візиту президента Франції Еммануеля Макрона.



Їх візити вважають командною спробою переконати президента США Дональда Трампа не виходити з ядерної угоди з Іраном і зробити виняток для країн ЄС в питанні про мита на сталь і алюміній, пише видання.

З Меркель у Трампа склалися більш прохолодні відносини, ніж з Макроном. ЗМІ нагадують про те, що в ході першої зустрічі з канцлером в березні 2017 року Трамп відмовився потиснути їй руку. Після цього лідери не розмовляли протягом п'яти місяців, до телефонної розмови 1 березня.

Директор європейської програми Центру стратегічних і міжнародних досліджень Хізер Конлі сказала журналістам, що візити двох європейських лідерів пройдуть під гаслом "врятуємо ядерну угоду з Іраном". А директор центру Маргарет Тетчер у фонді Heritage Ніл Гардінер вважає, що підхід Меркель до адміністрації Трампа буде більш конфронтаційним, ніж у Макрона.

Під час свого візиту Макрон неодноразово закликав Трампа і конгрес США не виходити з укладеної в 2015 році угоди між Іраном і шістьма світовими державами (США, Великою Британією, Німеччиною, Францією, Росією і Китаєм), яка покликана обмежити ядерну програму Ірану в обмін на пом'якшення згубних для його економіки санкцій.

Інший ключовою темою візиту Меркель стане трансатлантична торгівля. Як зазначив заступник директора європейської програми Центру стратегічних і міжнародних досліджень Джефф Ратке, для Німеччини це питання особливо актуальне.

"Німеччина - найбільша економіка ЄС. Її основний двигун - торгівля. Я б хотів підкреслити, що ЄС неминуче помститься, якщо США не зроблять для нього виключення в питанні мит на алюміній і сталь, так що тут присутня деяка загроза заходів у відповідь", - зазначив він.

Як очікується, під час двосторонньої зустрічі також буде обговорюватися важлива роль НАТО і врегулювання ситуації в Сирії.