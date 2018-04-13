Стало известно, когда начнется отбор членов набсоветов "Укрзализныци" и "Укрэнерго"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Отбор членов наблюдательных советов "Укрзализныци" и "Укрэнерго" начнется на следующей неделе. Об этом во время брифинга сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов, передает УНН.
“Номинационный комитет (комитет по назначению руководителей особо важных для экономики государственных предприятий, — ред.) уже работает. Отбор членов наблюдательных советов „Укрзализныци“ и „Укрэнерго“ стартует со следующей недели”, - отметил он.
Как добавил Нефедов, ожидается, что продолжительность этого отбора будет примерно такой: несколько недель будет на подачу резюме, после чего продолжится работа рекрутера с этими кандидатами, после чего, через месяц полтора, ТОП-лист кандидатов вынесут на голосование Номинационного комитета.
“Конкретную дату назвать трудно, потому что все зависит от того, сколько людей подадут резюме, насколько легко будет логистически организовать с ними интервью, возможно, будут какие-то сдвиги в пределах недели”, — уточнил первый заместитель министра экономического развития.
Напомним, 12 апреля, состоялось первое заседание Номинационного комитета, на котором было согласовано критерии и требования к отбору членов наблюдательных советов “Укрзализныци” и “Укрэнерго”.