Стало відомо, коли розпочнеться відбір членів наглядових рад "Укрзалізниці" та "Укренерго"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Відбір членів наглядових рад "Укрзалізниці" та "Укренерго" розпочнеться наступного тижня. Про це під час брифінгу повідомив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов, передає УНН.
“Номінаційний комітет (комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки державних підприємств, — ред.) вже працює. Відбір членів наглядових рад „Укрзалізниці“ та „Укренерго“ стартує з наступного тижня”, — зауважив він.
Як додав Нефьодов, очікується, що тривалість цього відбору буде приблизно такою: декілька тижнів буде на подачу резюме, після чого триватиме робота рекрутера з цими кандидатими, після чого, через місяць півтора, ТОП-ліст кандидатів винесуть на голосування Номінаційного комітету.
“Конкретну дату назвати важко, тому що все залежить від того, скільки людей подадуть резюме, на скільки легко буде логістично організувати з ними інтерв’ю, можливо будуть якісь зсувати в межах тижня”, — уточнив перший заступник міністра економічного розвитку.
Нагадаємо, 12 квітня, відбулося перше засідання Номінаційного комітету, на якому було погоджено критерії та вимоги до відбору членів наглядових рад “Укрзалізниці” та “Укренерго”.