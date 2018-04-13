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Стало відомо, коли розпочнеться відбір членів наглядових рад "Укрзалізниці" та "Укренерго"

Стало відомо, коли розпочнеться відбір членів наглядових рад "Укрзалізниці" та "Укренерго"

Київ • УНН

 • 11383 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Відбір членів наглядових рад "Укрзалізниці" та "Укренерго" розпочнеться наступного тижня. Про це під час брифінгу повідомив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов, передає УНН.

“Номінаційний комітет (комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки державних підприємств, — ред.) вже працює. Відбір членів наглядових рад „Укрзалізниці“ та „Укренерго“ стартує з наступного тижня”, — зауважив він.

Як додав Нефьодов, очікується, що тривалість цього відбору буде приблизно такою: декілька тижнів буде на подачу резюме, після чого триватиме робота рекрутера з цими кандидатими, після чого, через місяць півтора, ТОП-ліст кандидатів винесуть на голосування Номінаційного комітету.

“Конкретну дату назвати важко, тому що все залежить від того, скільки людей подадуть резюме, на скільки легко буде логістично організувати з ними інтерв’ю, можливо будуть якісь зсувати в межах тижня”, — уточнив перший заступник міністра економічного розвитку.

Нагадаємо, 12 квітня, відбулося перше засідання Номінаційного комітету, на якому було погоджено критерії та вимоги до відбору членів наглядових рад “Укрзалізниці” та “Укренерго”.

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