Стало известно, когда начнется продажа билетов на Евровидение-2019

"Мы будем продолжать обновлять всю информацию о продаже билетов на Евровидение 2019 в Тель-Авиве, Израиль. Первые билеты на Евровидение 2019 поступят в продажу в начале декабря 2018 года", - говорится в сообщении.

Билеты будут поступать в продажу в три волны: в декабре 2018 года, а также в феврале и апреле 2019 года.

Ожидается, что во время первой волны будут продаваться билеты только на "Большой финал". Билеты на полуфиналы будут продаваться во второй и третьей волне. Кроме того, израильская телекомпания KAN сообщила, что отдельно будут продаваться "билеты в "зеленую комнату", на каждое "живое" шоу и репетиции. Это помещение будет расположено не на главной арене, а в соседнем здании.

Точное количество билетов пока неизвестно, но, по оценкам, их будет от 5 до 7 тыс. в основное шоу и дополнительные 2-3 тыс. билетов в "зеленую комнату". Согласно правилам, как минимум 33% билетов должны быть проданы иностранцам.

Всего же, по оценке израильской телекомпании, на арене песенного конкурса "Евровидение-2019" будет около 9 тысяч зрителей.

Напомним, в песенном конкурсе "Евровидение-2019", который состоится в Израиле, примут участие представители 42 стран.

Лозунгом "Евровидение-2019" в Израиле станет фраза "Решись мечтать" (Dare to Dream).

Украинкого представителя на конкурс "Евровидение-2019", который в следующем году состоится в Тель-Авиве (Израиль), будут выбирать с 9 по 23 февраля.