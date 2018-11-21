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Стало відомо, коли почнеться продаж квитків на Євробачення-2019

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Перші квитки на Євробачення-2019, що відбудеться в ізраїльському Тель-Авіві, надійдуть у продаж у грудні 2018 року. Про це йдеться на сайті Eurovisionworld, передає УНН.

“Ми продовжуватимемо оновлювати всю інформацію про продаж квитків на Євробачення 2019 у Тель-Авіві, Ізраїль. Перші квитки на Євробачення 2019 надійдуть у продаж на початку грудня 2018 року”, — йдеться у повідомленні.

Квитки будуть надходити в продаж у три хвилі: у грудні 2018 року, а також у лютому та квітні 2019 року.

Очікується, що під час першої хвилі продаватимуться квитки лише на "Великий фінал". Квитки на півфінали будуть продаватися у другій і третій хвилі. Крім того, ізраїльська телекомпанія KAN повідомила, що окремо продаватимуться “квитки до “зеленої кімнати”, на кожне "живе" шоу та репетиції. Це приміщення буде розташоване не на головній арені, а в сусідній будівлі.

Точна кількість квитків поки невідома, але, за оцінками, їх буде від 5 до 7 тис. на основне шоу та додаткові 2-3 тис. квитків у “зелену кімнату”. Згідно з правилами, щонайменше 33% квитків мають бути продані іноземцям.

Усього ж, за оцінкою ізраїльської телекомпанії, на арені пісенного конкурсу “Євробачення-2019” буде близько 9 тисяч глядачів.

Нагадаємо, у пісенному конкурсі “Євробачення-2019”, що відбудеться в Ізраїлі, візьмуть участь представники 42 країн.

Гаслом “Євробачення-2019” в Ізраїлі стане фраза “Наважся мріяти” (Dare to Dream).

Українського представника на конкурс “Євробачення-2019”, який наступного року відбудеться в Тель-Авіві (Ізраїль), обиратимуть з 9 по 23 лютого.

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