Стало відомо, які країни візьмуть участь у Євробаченні-2019

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Київ • УНН

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. Цього року у пісенному конкурсі “Євробачення”, що відбудеться в Ізраїлі, візьмуть участь представники 42 країн. Про це йдеться на сайті конкурсу, передає УНН.

У 2019 році представники 42 країни приїдуть до Ізраїлю.

Це такі країни, як Албанія, Вірменія, Австралія, Австрія, Азербайджан, Білорусь, Бельгія, Хорватія, Кипр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Македонія, Німеччина, Грузія, Греція, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Ізраїль, Італія, Латвія, Литва, Мальта, Молдова, Чорногорія, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Росія, Сан-Марино, Сербія, Словенія, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Україна, Велика Британія.

У півфіналах 14 та 16 травня виступить 36 країн, які сподіваються отримати кваліфікацію для Великого фіналу. Країна-господар Ізраїль і так звана “велика п’ятірка” — Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та Велика Британія — традиційно вже мають право виступили у фіналі, який відбудеться 18 травня.

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Зазначається, що Нідерланди і Швейцарія беруть участь у Євробаченні вже у 60-й раз. Греція — 40-й раз. Хорватія, Естонія та Словенія виступатимуть на конкурсі у 25-раз, а Латвія та Литва — у 20-й раз. Сан-Марино вже вдесяте братиме участь.

Рекорд — у Німеччини, яка візьме участь у Євробачення у 63-й раз.

Як повідомляв УНН, Болгарія відмовилась від участі у "Євробаченні-2019".

42 countries will #DareToDream in Tel Aviv for Eurovision Song Contest 2019! pic.twitter.com/JJpX8v7x86

— Eurovision (@Eurovision) 7 листопада 2018 р.

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