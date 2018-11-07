Стало известно, какие страны примут участие в Евровидении-2019

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107888 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 115640 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 153864 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 147387 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137882 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128901 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 173350 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118131 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141682 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145425 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Стало известно, какие страны примут участие в Евровидении-2019

Стало известно, какие страны примут участие в Евровидении-2019

Киев  •  УНН

 • 10444 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. В этом году в песенном конкурсе "Евровидение", который состоится в Израиле, примут участие представители 42 стран. Об этом говорится на сайте конкурса, передает УНН.

В 2019 году представители 42 страны приедут в Израиль.

Это такие страны, как Албания, Армения, Австралия, Австрия, Азербайджан, Беларусь, Бельгия, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Македония, Германия, Грузия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Израиль, Италия Латвия, Литва, Мальта, Молдова, Черногория, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Россия, Сан-Марино, Сербия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Украина, Великобритания.

В полуфиналах 14 и 16 мая выступит 36 стран, которые надеются получить квалификацию для Большого финала. Страна-хозяйка Израиль и так называемая "большая пятерка" - Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания - традиционно уже имеют право выступили в финале, который состоится 18 мая.

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Отмечается, что Нидерланды и Швейцария участвуют в Евровидении уже в 60-й раз. Греция - 40-й раз. Хорватия, Эстония и Словения выступят на конкурсе в 25-раз, а Латвия и Литва - в 20-й раз. Сан-Марино уже в десятый раз будет участвовать.

Рекорд - в Германии, примет участие в Евровидение в 63-й раз.

Как сообщал УНН, Болгария отказалась от участия в "Евровидении-2019".

42 countries will #DareToDream in Tel Aviv for Eurovision Song Contest 2019! pic.twitter.com/JJpX8v7x86

- Eurovision (@Eurovision) 7 ноября 2018

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