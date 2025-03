Стало известно, какие страны примут участие в Евровидении-2019

В 2019 году представители 42 страны приедут в Израиль.

Это такие страны, как Албания, Армения, Австралия, Австрия, Азербайджан, Беларусь, Бельгия, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Македония, Германия, Грузия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Израиль, Италия Латвия, Литва, Мальта, Молдова, Черногория, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Россия, Сан-Марино, Сербия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Украина, Великобритания.

В полуфиналах 14 и 16 мая выступит 36 стран, которые надеются получить квалификацию для Большого финала. Страна-хозяйка Израиль и так называемая "большая пятерка" - Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания - традиционно уже имеют право выступили в финале, который состоится 18 мая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стали известны даты отбора украинского представителя на "Евровидение-2019"

Отмечается, что Нидерланды и Швейцария участвуют в Евровидении уже в 60-й раз. Греция - 40-й раз. Хорватия, Эстония и Словения выступят на конкурсе в 25-раз, а Латвия и Литва - в 20-й раз. Сан-Марино уже в десятый раз будет участвовать.

Рекорд - в Германии, примет участие в Евровидение в 63-й раз.

Как сообщал УНН, Болгария отказалась от участия в "Евровидении-2019".

42 countries will #DareToDream in Tel Aviv for Eurovision Song Contest 2019! pic.twitter.com/JJpX8v7x86

- Eurovision (@Eurovision) 7 ноября 2018