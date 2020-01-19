Стало известно, кто из российских актеров не смог попасть в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. В Запорожье отменили спектакль с участием российских актеров, которых не пропустили пограничники. Как указано в афише, в спектакле "Идея Фикс" играют Марат Башаров, Сергей Колесников и Лариса Удовиченко, передает УНН.
"Спектакль "Идея Фикс" отменяется. В связи с тем, что пограничные службы Украины не пропустили артистов в Запорожье. Причина - недостаточно оснований для пребывания", - говорится на странице Musin.zp.ua в Facebook.
В сообщении также сказано, что возврат денежных средств будет осуществляться 20 января с 15.00 в кассе ДК "Днепроспецталь".
Добавим, что в спектакле играют российские актеры Марат Башаров, Сергей Колесников и Лариса Удовиченко. Кроме того, этот спектакль есть и в афише столичного Октябрьского дворца на 23 января.
Как сообщал УНН, в аэропорту Запорожья пограничный контроль на въезд в Украину не прошла группа актеров из Российской Федерации. Они прибыли рейсом из Варшавы.