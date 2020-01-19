Стало відомо, хто з російських акторів не зміг потрапити в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. У Запоріжжі скасували виставу за участі російських акторів, яких не пропустили прикордонники. Як зазначено в афіші, у виставі "Ідея Фікс" грають Марат Башаров, Сергій Колесников і Лариса Удовиченко, передає УНН.
"Вистава "Ідея Фікс" скасовується. У зв'язку з тим, що прикордонні служби України не пропустили артистів в Запоріжжі. Причина - недостатньо підстав для перебування", - зазначено на сторінці Musin.zp.ua у Facebook.
У повідомленні також сказано, що повернення грошових коштів буде здійснюватися 20 січня з 15.00 в касі ДК "Днепроспецталь".
Додамо, що у виставі грають російські актори Марат Башаров, Сергій Колесников і Лариса Удовиченко. Крім того, цей спектакль є і в афіші столичного Жовтневого палацу на 23 січня.
Як повідомляв УНН, в аеропорту Запоріжжя прикордонний контроль на в’їзд в Україну не пройшла група акторів з Російської Федерації. Вони прибули рейсом з Варшави.