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Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
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Група російських акторів не потрапила в Україну: подробиці

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 січня. УНН. В аеропорту Запоріжжя прикордонний контроль на в’їзд в Україну не пройшла група акторів з Російської Федерації. Вони прибули рейсом з Варшави, передає УНН із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Група російських акторів не потрапила в Україну: подробиці

За інформацією прикордонників, під час оформлення стосовно одного з іноземців спрацювала база даних щодо вивчення додаткових обставин перетину ним державного кордону.

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"Як встановили співробітники Держприкордонслужби, громадянин Росії незаконно відвідував окуповану його країною територію Криму. Прикордонники відмовили йому у перетині кордону, а також довели рішення про заборону в’їзду на територію нашої держави і проставили відмітку в паспортному документі. Ще троє росіян не змогли пояснити доцільності та мети свого перебування в Україні", - йдеться у повідомленні.

У ДПСУ повідомили, що упродовж минулого року прикордонники відмовили у в’їзді в Україну більше 7300 громадянам РФ, стосовно яких діяла заборона в’їзду чи які перевищили термін перебування в Україні, або стосовно яких була наявна інформація, що вони незаконно відвідували окуповані території.

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