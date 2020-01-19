Група російських акторів не потрапила в Україну: подробиці
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. В аеропорту Запоріжжя прикордонний контроль на в’їзд в Україну не пройшла група акторів з Російської Федерації. Вони прибули рейсом з Варшави, передає УНН із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
За інформацією прикордонників, під час оформлення стосовно одного з іноземців спрацювала база даних щодо вивчення додаткових обставин перетину ним державного кордону.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Понад 4 тис. осіб на контролі у прикордонників через можливе відвідування Криму
"Як встановили співробітники Держприкордонслужби, громадянин Росії незаконно відвідував окуповану його країною територію Криму. Прикордонники відмовили йому у перетині кордону, а також довели рішення про заборону в’їзду на територію нашої держави і проставили відмітку в паспортному документі. Ще троє росіян не змогли пояснити доцільності та мети свого перебування в Україні", - йдеться у повідомленні.
У ДПСУ повідомили, що упродовж минулого року прикордонники відмовили у в’їзді в Україну більше 7300 громадянам РФ, стосовно яких діяла заборона в’їзду чи які перевищили термін перебування в Україні, або стосовно яких була наявна інформація, що вони незаконно відвідували окуповані території.