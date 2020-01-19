Група російських акторів не потрапила в Україну: подробиці

За інформацією прикордонників, під час оформлення стосовно одного з іноземців спрацювала база даних щодо вивчення додаткових обставин перетину ним державного кордону.

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"Як встановили співробітники Держприкордонслужби, громадянин Росії незаконно відвідував окуповану його країною територію Криму. Прикордонники відмовили йому у перетині кордону, а також довели рішення про заборону в’їзду на територію нашої держави і проставили відмітку в паспортному документі. Ще троє росіян не змогли пояснити доцільності та мети свого перебування в Україні", - йдеться у повідомленні.

У ДПСУ повідомили, що упродовж минулого року прикордонники відмовили у в’їзді в Україну більше 7300 громадянам РФ, стосовно яких діяла заборона в’їзду чи які перевищили термін перебування в Україні, або стосовно яких була наявна інформація, що вони незаконно відвідували окуповані території.