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Понад 4 тис. осіб на контролі у прикордонників через можливе відвідування Криму

Понад 4 тис. осіб на контролі у прикордонників через можливе відвідування Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 січня. УНН. Більше ніж 4000 осіб перебувають на контролі у Державної прикордонної служби через можливе відвідування окупованого Криму. Про це сказав помічник голови Державної прикордонної служби України – прессекретар Андрій Демченко в ефірі радіо Крим.Реалії, передає УНН.

"На даний момент понад 4000 осіб перебувають у нас на контролі через можливе відвідування Криму", - сказав Демченко.

Він зазначив, що виявляти осіб, які незаконно відвідували окуповану територію, зокрема Криму, вдається, якщо в Державній прикордонній службі є наявна інформація від інших правоохоронних органів про те, що такі особи їздили незаконно в Крим.

"Або ж є щодо них доручення від правоохоронних органів про заборону в’їзду, наприклад, в тому числі, через відвідування півострова. Також прикордонники можуть керуватися інформацією, якщо вдається під час перетину громадянами безпосередньо державного кордону, встановити, що та чи інша особа незаконно відвідувала Крим, і довести цю ситуацію підтвердженнями. Через що також може бути відмовлено у в'їзді в Україну, що стосується іноземців. Якщо ж розглядати громадян України, то вони притягуються до адміністративної відповідальності", - зазначив Демченко.

Він додав, що громадяни України також можуть повідомити у ДПСУ про можливі випадки незаконного відвідування окупованих територій, тоді кожен окремий випадок вивчать.

Нагадаємо, Україна за рік не пустила понад 7,3 тис. росіян з забороною на в’їзд.

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