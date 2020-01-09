Україна за рік не пустила понад 7,3 тис. росіян з забороною на в'їзд
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Україна за 2019 рік не пустила на свою територію понад 7,3 тис. громадян РФ, які мали, зокрема, заборону на в'їзд. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
"Тільки протягом минулого року прикордонники відмовили у в’їзді в Україну понад 7300 громадянам РФ, стосовно яких діяла заборона в’їзду чи які перевищили термін перебування або щодо яких була наявна інформація, що вони незаконно відвідували окуповані території", - повідомили прикордонники.
Нагадаємо, російській блогерці Олександрі Мітрошиній проставили заборону в’їзду в Україну на 3 роки.