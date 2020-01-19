Группа российских актеров не попала в Украину: подробности
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. В аэропорту Запорожья пограничный контроль на въезд в Украину не прошла группа актеров из Российской Федерации. Они прибыли рейсом из Варшавы, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
По информации пограничников, во время оформления в отношении одного из иностранцев сработала база данных по изучению дополнительных обстоятельств пересечения им государственной границы.
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"Как установили сотрудники Госпогранслужбы, гражданин России незаконно посещал оккупированную его страной территорию Крыма. Пограничники отказали ему в пересечении границы, а также доказали решение о запрете въезда на территорию нашего государства и проставили отметку в паспортном документе. Еще трое россиян не смогли объяснить целесообразности и цели своего пребывания в Украине", - говорится в сообщении.
В ГПСУ сообщили, что в течение прошлого года пограничники отказали во въезде в Украину более 7300 гражданам РФ, в отношении которых действовал запрет въезда или превысивших срок пребывания в Украине, или в отношении которых имелась информация, что они незаконно посещали оккупированные территории.